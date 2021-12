Gf Vip | Alex Belli punge | “I discepoli mi hanno tradito Mi manca Soleil”

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ospite della trasmissione Trends&Celebrities su Rtl 102.5, il grande protagonista del Gf Vip 6,, ha commentato le ultime vicende della casa “Siamo al giro di boa, abbiamo tante cose da raccontare e tanti accadimenti che succederanno e speriamo vi facciano piacere. La mia partecipazione ci sarà dallo studio di Alfonso Signorini. Non mila L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip,contro Gianmaria “Non sai limonare senza bere. Sei disperato…” (VIDEO) Gf Vip, volano stracci in treno trae Delia Duran: lei lancia la fede Gf Vip,e Sophie sulla new entry Alessandro: “Che false che siamo…” (VIDEO) Tommaso Eletti, confessione ...