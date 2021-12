Covid a scuola a Napoli | boom di contagi | altre 26 classi in Dad ma i prof no vax sono solo l' 1 3%

Advertising

chetempochefa : 'In questo momento l'incidenza massima del covid nel nostro Paese è nei bambini da 0 a 9 anni, che sono non vaccina… - Roby43311022 : RT @HoaraBorselli: Intanto a Carmagnola è crollata una porzione di controsoffitto di una scuola elementare, una ferita. A Pordenone crollat… - Gip1974Perri : RT @HoaraBorselli: Intanto a Carmagnola è crollata una porzione di controsoffitto di una scuola elementare, una ferita. A Pordenone crollat… - fabrizi58834343 : RT @HoaraBorselli: Intanto a Carmagnola è crollata una porzione di controsoffitto di una scuola elementare, una ferita. A Pordenone crollat… - sirenadelsud : RT @HoaraBorselli: Intanto a Carmagnola è crollata una porzione di controsoffitto di una scuola elementare, una ferita. A Pordenone crollat… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola

Orizzonte Scuola

... brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea; 2 Criterio radiologico: compatibile con- 19; ... e se uno ricorda un pò di matematica comprende cosa significa (altrimenti torni a) e ...Il governo durante la pandemia- 19 lo ha ripartito secondo un criterio previdenziale tra gli ... ufficio del processo, ufficiali giudiziari, negli enti locali o nella, come Dsga o come ...La campagna vaccinale anti-Covid 19 per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni prosegue in Asl Taranto nei plessi scolastici individuati come hub pediatrici. Oggi pomeriggio, presso la sede dell’is ...Le scuole italiane potrebbero non riaprire subito dopo le vacanze per le festività natalizie, a causa dell’aumento dei contagi rilevato nel nostro Paese nelle ultime settimane, anche alla luce della n ...