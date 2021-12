Birmania: frana in miniera di giada, almeno 70 i dispersi e 1 morto (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un frana è avvenuta nella notte in una miniera di giada nel nord della Birmania. I soccorritori: Disperse tra le 70 e le 100 persone Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Unè avvenuta nella notte in unadinel nord della. I soccorritori: Disperse tra le 70 e le 100 persone

