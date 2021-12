Australian Open 2022 | Craig Tiley | “Novak Djokovic sarà presente se vaccinato o con un’esenzione”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si avvicina sempre più il nuovo anno e, con l’inizio del, anche la nuova stagione del tennis a livello internazionale è pronta a partire. Primi mesi dedicati ai tornei oceanici, con, su tutti, gli, il primo Grand Slam stagionale. I dubbi sono ancora molti, legati ovviamente alla pandemia. La presenza del numero uno del ranking ATPnon è ancora certa, a commentare il tutto il direttore degli: “Sesi presenta e gioca agliperché èo perché hamedica. Mantenere privati ??i dati medici è una scelta, come chiunque noi potrebbe ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? AUSTRALIAN OPEN DI TENNIS: LE RINUNCE DEI NON VACCINATI ?? Secondo quanto riporta il West Australian la stella eme… - oktennis : Anche Belinda Bencic e Ons Jabeur positive al Covid, anche loro dopo aver partecipato all'esibizione di Abu Dhabi.… - TwittGiorgio : RT @NinoAiello7: - - NinoAiello7 : - - turgia76 : Dopo NoVax DJOKOVIC, anche lei rinuncia Bravissima!!!!???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

E all'manca meno di un mese, il che rende tutto molto complicato. Soprattutto per la tunisina che ha parlato di sintomi pesanti. Moya avverte ? L'ex numero 1 al mondo e ora tecnico ...Aggiudicandosi gli, il Roland Garros e Wimbledon, il numero 1 del mondo ha azzerato il gap che lo separava da Roger Federer e Rafael Nadal nella classifica all - time dei Major. Il ...Si avvicina sempre più il nuovo anno e, con l'inizio del 2022, anche la nuova stagione del tennis a livello internazionale è pronta a partire. Primi mesi dedicati ai tornei oceanici, con, su tutti, gl ...Lo stato di Victoria valuta possibili limitazioni agli eventi, per contrastare la variante Omicron. Così il primo ministro Morrison: ...