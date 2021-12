Annalisa | gambe lunghissime in primo piano | il premio non la copre | anzi!

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)e i festeggiamenti da sognoin: ilnon lala cantante, sensuale come non mai. Momento veramente d’oro questo per, anzi, di platino. Sono ormai passati dieci anni da quando, 26enne, si è messa in mostra ad Amici, celebre e rinomato talent show di Maria De Filippi. L'articolo proviene da Leggilo.org.