“Amici” | Rudy Zerbi perde le staffe | il duro sfogo ai danni di due allieve

Leggi su chesuccede

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il noto professore di “” si è sfogato all’indirizzo di duedel talent. Andiamo a scoprire insieme il vero motivo Come in qualsiasi altra scuola, anche in quella di “di Maria De Filippi” gli studenti vivono alcuni momenti positivi ed altri piuttosto negativi. Le valutazioni degli insegnanti infatti, sono in grado di accendere L'articolo proviene da CheSuccede.it.