Amici 21, due allieve a rischio eliminazione: la durissima reazione

Amici 21, le due allieve rischiano di essere eliminate per sempre dalla popolare scuola: la durissima reazione crea una forte tensione. Tutte le novità sul talent show (via Screenshot)

Rea e Nicol sono a rischio eliminazione ad Amici 21 e il loro insegnante Rudy Zerbi non ha mancato di riprenderle perché non soddisfatto del loro percorso all'interno della scuola. Le due allieve sono in sfida nella gara della puntata di domenica perché finite in ultima posizione nella classifica stilata da Fedez. Proprio per questo motivo Rudy ha deciso di incontrare le sue due allieve per manifestare la propria volontà di sostituirle. L'uomo ha infatti messo in dubbio la loro stessa voglia di restare nella scuola del noto talent show.

