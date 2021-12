AEW Dark 21 12 2021 – Episodio 122

wethewrestling : AEW: I risultati di “Dark” del 21/12 - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante #AEWDark #TSOW // #TSOS - wethewrestling : AEW: I risultati di “Dark: Elevation” del 20/12 - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante #AEWDarkElevation #TSOW // #TSOS - wethewrestling : AEW: I risultati di “Dark” del 14/12 -

Ultime Notizie dalla rete : AEW Dark

The Shield Of Wrestling

...alla memoria del grande e indimenticato leader delOrder , ex campione TNT, che a quel titolo aveva legato i momenti più grandiosi della sua, purtroppo breve, ma indelebile esperienza in. ...D dal trono della divisione femminile. Gli altri match in programma, dal ritorno di Paul Wight ... quello di Paul Wight , che dopo aver svolto il ruolo di commentatore di: Elevation per ...All Elite Wrestling tweeted the following promos/angles from last night's AEW Dark: Watch all the action now at - pic.twitter.com/QIJXnQeCgn #SantaCezar ( @CezarBononi_) gives Wingmen @PAvalon & ...Bryan Danielson's technical ability surpasses most of his peers in the wrestling business currently. He has been compared to the likes of Ric Flair in terms of his in-ring capability.