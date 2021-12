Veneto, i contagi tornano a salire: 4.716 in un giorno. Aumentano anche i ricoveri, 26 i morti (Di martedì 21 dicembre 2021) tornano ad aumentare i contagi in Veneto. I casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 4.716, in netto aumento rispetto ai 2.304 di ieri e ai 3.442 del giorno precedente. Lo rende noto la Regione, sottolineando che i tamponi molecolari sono stati 24.183 e gli antigenici 121.571. Il dato odierno è inferiore ai 5.557 casi registrati venerdì. I casi complessivi dall’inizio della pandemia nella Regione arrivano così a 585.320. Nelle ultime 24 ore sono stati 26 i decessi causati dal virus, che portano il dato dei morti a 12.201 da inizio pandemia. In forte aumento il numero delle persone attualmente positive, che tocca quota 62.774 (+1.370). In peggioramento la situazione negli ospedali, con 1.167 ricoverati nei reparti medici (+18) e 174 in terapia intensiva (+58). Leggi ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021)ad aumentare iin. I casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 4.716, in netto aumento rispetto ai 2.304 di ieri e ai 3.442 delprecedente. Lo rende noto la Regione, sottolineando che i tamponi molecolari sono stati 24.183 e gli antigenici 121.571. Il dato odierno è inferiore ai 5.557 casi registrati venerdì. I casi complessivi dall’inizio della pandemia nella Regione arrivano così a 585.320. Nelle ultime 24 ore sono stati 26 i decessi causati dal virus, che portano il dato deia 12.201 da inizio pandemia. In forte aumento il numero delle persone attualmente positive, che tocca quota 62.774 (+1.370). In peggioramento la situazione negli ospedali, con 1.167 ricoverati nei reparti medici (+18) e 174 in terapia intensiva (+58). Leggi ...

