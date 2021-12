Variante Omicron, Oms: “Tempesta in arrivo, sistemi sanitari a rischio” (Di martedì 21 dicembre 2021) La Variante Omicron corre e “possiamo vedere un’altra Tempesta in arrivo”: la nuova Variante di Sars-CoV-2 “sta diventando dominante, o lo è già, in diversi Paesi” europei “tra cui Danimarca, Portogallo e Regno Unito, dove i suoi numeri raddoppiano ogni giorno e mezzo-3, con tassi di trasmissione mai visti prima”. Una velocità di diffusione che porterà Omicron a prevalere “entro poche settimane in più Paesi della regione, mettendo ulteriormente a rischio la tenuta di sistemi sanitari già sotto pressione”. E il monito lanciato da Hans Kluge, direttore dell’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, in una dichiarazione diffusa oggi per fare il punto su Omicron. “Dalla sua ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Lacorre e “possiamo vedere un’altrain”: la nuovadi Sars-CoV-2 “sta diventando dominante, o lo è già, in diversi Paesi” europei “tra cui Danimarca, Portogallo e Regno Unito, dove i suoi numeri raddoppiano ogni giorno e mezzo-3, con tassi di trasmissione mai visti prima”. Una velocità di diffusione che porteràa prevalere “entro poche settimane in più Paesi della regione, mettendo ulteriormente ala tenuta digià sotto pressione”. E il monito lanciato da Hans Kluge, direttore dell’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, in una dichiarazione diffusa oggi per fare il punto su. “Dalla sua ...

