Trentino: nel silenzio generale, l’orso M57 viene deportato in Ungheria. Complimenti a tutti! (Di martedì 21 dicembre 2021) Arriva, come fu per DJ3, la notizia della deportazione dell’orso M57 dal lager del Casteller ad un’altra prigione-zoo in Ungheria. Il giovane orso M57 era da oltre un anno nella gabbia del recinto del Casteller, prigione per animali selvatici ai bordi della città di Trento. E in sordina, di nascosto, è stato spostato lontano, per togliere l’attenzione al problema. E, guarda caso, il timing dell’operazione è quanto mai scientifico da parte del presidente leghista Fugatti. Trentino in zona gialla, tutti concentrati sulla pandemia, sui mercatini di Natale, così nessuno o quasi si accorgerà della questione. Orso lontano dal Trentino, un problema in meno! Peccato che il Consiglio di Stato aveva recentemente emesso una sentenza nella quale si decretava che l’orso M57 dovesse essere liberato, con opportuno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Arriva, come fu per DJ3, la notizia della deportazione delM57 dal lager del Casteller ad un’altra prigione-zoo in. Il giovane orso M57 era da oltre un anno nella gabbia del recinto del Casteller, prigione per animali selvatici ai bordi della città di Trento. E in sordina, di nascosto, è stato spostato lontano, per togliere l’attenzione al problema. E, guarda caso, il timing dell’operazione è quanto mai scientifico da parte del presidente leghista Fugatti.in zona gialla, tutti concentrati sulla pandemia, sui mercatini di Natale, così nessuno o quasi si accorgerà della questione. Orso lontano dal, un problema in meno! Peccato che il Consiglio di Stato aveva recentemente emesso una sentenza nella quale si decretava cheM57 dovesse essere liberato, con opportuno ...

