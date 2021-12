Sci alpino, Mikaela Shiffrin domina la prima manche a Courchevel. 4a Brignone e 10a Sofia Goggia (Di martedì 21 dicembre 2021) Mikaela Shiffrin domina nella prima manche del gigante di Courchevel e praticamente ipoteca la vittoria finale. Prestazione eccellente dell’americana, che ha inflitto distacchi elevati a tutte le avversarie, dopo una prova impeccabile, con una sola leggerissima incertezza nella parte finale. Unica a rimanere sotto il secondo di ritardo è stata la svizzera Michelle Gisin, staccata di 74 centesimi dalla statunitense. Ottima la prova anche della svedese Sara Hector, terza con il pettorale numero 13, ma comunque con un ritardo di 1.03 da Shiffrin. In piena lotta per il podio c’è Federica Brignone (+1.06), che si trova a tre centesimi da Hector. La valdostana ha commesso un errore proprio sul finale di manche (terzultima porta), perdendo ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021)nelladel gigante die praticamente ipoteca la vittoria finale. Prestazione eccellente dell’americana, che ha inflitto distacchi elevati a tutte le avversarie, dopo una prova impeccabile, con una sola leggerissima incertezza nella parte finale. Unica a rimanere sotto il secondo di ritardo è stata la svizzera Michelle Gisin, staccata di 74 centesimi dalla statunitense. Ottima la prova anche della svedese Sara Hector, terza con il pettorale numero 13, ma comunque con un ritardo di 1.03 da. In piena lotta per il podio c’è Federica(+1.06), che si trova a tre centesimi da Hector. La valdostana ha commesso un errore proprio sul finale di(terzultima porta), perdendo ...

