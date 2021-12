Rapina in farmacia nel napoletano, pistola in faccia ai dipendenti per soli 40 euro (Di martedì 21 dicembre 2021) Carabinieri in azione a Casalnuovo, arrestato 22enne. Il giovane, armato di pistola, si era introdotto all’interno di una farmacia in via Vittorio Emanuele e aveva minacciato i dipendenti di farsi consegnare il denaro presente in cassa. Il bottino è stato di soli 40 euro. Subito dopo il colpo, il giovane è fuggito via facendo perdere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 dicembre 2021) Carabinieri in azione a Casalnuovo, arrestato 22enne. Il giovane, armato di, si era introdotto all’interno di unain via Vittorio Emanuele e aveva minacciato idi farsi consegnare il denaro presente in cassa. Il bottino è stato di40. Subito dopo il colpo, il giovane è fuggito via facendo perdere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

puntomagazine : Il 22enne è stato trovato dai Militari dell’Arma presso la sua abitazione, dove i Carabinieri hanno rinvenuto anche… - anteprima24 : ** #Rapina una #Farmacia, giovane finisce in #Carcere per 40 euro ** - SkyTG24 : Rapina farmacia, in carcere a #Napoli per 40 euro - NapoliToday : #Cronaca Rapina a mano armata in farmacia: finisce in carcere per 40 euro di bottino - cronachecampane : In carcere per 40 euro: 22enne di Casalnuovo preso dopo rapina in farmacia #arrestato22enne #casalnuovo -