NBA 2021-2022 | i risultati della notte 21 dicembre | Joel Embiid re della notte | un Curry tira l’altro Triple doppie di Green e Murray

(Di martedì 21 dicembre 2021) Sei, e non sette come da programmazione originaria, le partite giocate questain NBA. La settima, quella tra Toronto Raptors e Orlando Magic, ha infatti subito un rinvio in virtù delle problematiche Covid-19 che stanno attanagliando diverse franchigie. Al di là di quest’evenienza, andiamo a scoprire quanto accaduto. I Golden State Warriors (25-6) riprendono la loro marcia, ma nonostante il 113-98 devono faticare per battere i Sacramento Kings (13-19), rimasti in partita fino alla parità nel finale di terzo quarto e, più in generale, fino a metà dell’ultimo. 15 dei suoi 30 punti Stephli realizza proprio nei 12 minuti finali, poi ce ne sono 18 di Damion Lee e c’è anche la tripla doppia numero 31 con Golden State di Draymond(16, 11 rimbalzi e 10 assist). Dall’altra parte quintetto in doppia cifra, 24 e ...