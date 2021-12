Mattarella: richiesta di bis anche a Firenze. Con ovazione (Di martedì 21 dicembre 2021) richiesta di bis anche a Firenze, per Sergio Mattarella, in una delle sue ultime uscite pubbliche serali da Capo dello Stato, dove ha assistito, accompagnato dalla figlia, al concerto inaugurale del nuovo auditorium da 1100 posti al Teatro del Maggio Fiorentino. Proprio a Firenze, agli inizi del suo settennato, Mattarella svolse la sua prima uscita pubblica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 21 dicembre 2021)di bis, per Sergio, in una delle sue ultime uscite pubbliche serali da Capo dello Stato, dove ha assistito, accompagnato dalla figlia, al concerto inaugurale del nuovo auditorium da 1100 posti al Teatro del Maggio Fiorentino. Proprio a, agli inizi del suo settennato,svolse la sua prima uscita pubblica L'articolo proviene daPost.

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuova ovazione, con qualcuno che ha chiesto un 'bis', per Sergio Mattarella al teatro del Maggio di Firenze al term… - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: Nuova ovazione, con qualcuno che ha chiesto un 'bis', per Sergio Mattarella al teatro del Maggio di Firenze al termine de… - FirenzePost : Mattarella: richiesta di bis anche a Firenze. Con ovazione - carlamartamari : RT @Agenzia_Ansa: Nuova ovazione, con qualcuno che ha chiesto un 'bis', per Sergio Mattarella al teatro del Maggio di Firenze al termine de… - telodogratis : Nuova ovazione e richiesta di ‘bis’ per Mattarella a teatro -