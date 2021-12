LIVE – Sci alpino, gigante femminile Courchevel 2021: prima e seconda manche in DIRETTA (Di martedì 21 dicembre 2021) La DIRETTA testuale dello slalom gigante femminile di Courchevel 2021, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Atlete ai cancelletti di partenza a partire dalle ore 10 di oggi, martedì 21 dicembre, per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA GARA IN TV LA START LIST PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 Classifica provvisoria prima manche Shiffrin Gisin Hector Brignone Holtmann AGGIORNA LA DIRETTA 11.02 – La pista diventa sempre più difficile: salgono a sei le atlete che non completano la prova 10.52 – Sono scese le prime trenta: i distacchi si stanno alzando ... Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Latestuale dello slalomdi, valido per la Coppa del Mondo/2022 di sci. Atlete ai cancelletti di partenza a partire dalle ore 10 di oggi, martedì 21 dicembre, per la, mentre laè prevista alle ore 13. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA GARA IN TV LA START LIST PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 Classifica provvisoriaShiffrin Gisin Hector Brignone Holtmann AGGIORNA LA11.02 – La pista diventa sempre più difficile: salgono a sei le atlete che non completano la prova 10.52 – Sono scese le prime trenta: i distacchi si stanno alzando ...

Advertising

Calciodiretta24 : Natale sulla neve: si parla di sci e turismo nell'incontro live di Fantini - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel in DIRETTA: Shiffrin fa il vuoto terza Brignone. Attesa per Goggia - #alpino… - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom gigante #Courchevel 2021, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI ?????? Sci, Coppa del Mondo 10h00 gigante femminile Courchevel (1a manche)… - tdg_trekking : RT @laLUNAmontagne: #Live #Meteo #Nivometro #Tarvisio ore 8:00 ?? Neve al suolo 48cm ?? #vacanzediverse ??#vacanzeuniche -