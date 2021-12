Jan Ullrich ricade nella dipendenza da alcol e droghe: ricoverato in Messico. “Ero sulla strada di Pantani, quasi morto” (Di martedì 21 dicembre 2021) Jan Ullrich sarebbe stato ricoverato in ospedale in seguito a una ricaduta nella sua dipendenza da alcol e droghe. A riportarlo è stata la Bild, il più importante quotidiano in Germania. L’ex ciclista tedesco si trovava a Cuba per festeggiare il suo compleanno (ha spento 48 candeline lo scorso 2 dicembre), ma nel viaggio di ritorno, durante uno scalo in Messico, avrebbe perso il controllo, sarebbe stato fermato e successivamente ricoverato. Ricordiamo che il vincitore del Tour de France 1997 aveva dichiarato pubblicamente di essere uscito da una spirale di dipendenze da alcol e altre sostanze che lo avevano portato a una pesante depressione. Nel corso di un podcast con Lance Armstrong, si era spinto fino a una dichiarazione shock: “Ero ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Jansarebbe statoin ospedale in seguito a una ricadutasuada. A riportarlo è stata la Bild, il più importante quotidiano in Germania. L’ex ciclista tedesco si trovava a Cuba per festeggiare il suo compleanno (ha spento 48 candeline lo scorso 2 dicembre), ma nel viaggio di ritorno, durante uno scalo in, avrebbe perso il controllo, sarebbe stato fermato e successivamente. Ricordiamo che il vincitore del Tour de France 1997 aveva dichiarato pubblicamente di essere uscito da una spirale di dipendenze dae altre sostanze che lo avevano portato a una pesante depressione. Nel corso di un podcast con Lance Armstrong, si era spinto fino a una dichiarazione shock: “Ero ...

Advertising

Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: Nuovi problemi per Jan Ullrich. Il tedesco ricoverato in una clinica svizzera dopo una ricaduta nell'alcolismo https://… - sportface2016 : #Ciclismo, Jan #Ullrich ricoverato in Messico: nuova ricaduta nell'alcolismo - tuttobiciweb_it : Jan #Ullrich nuovamente in clinica per problemi di alcool. - urbeza : RT @SpazioCiclismo: Nuovi problemi per Jan Ullrich. Il tedesco ricoverato in una clinica svizzera dopo una ricaduta nell'alcolismo https://… - IribarArritxu : RT @SpazioCiclismo: Nuovi problemi per Jan Ullrich. Il tedesco ricoverato in una clinica svizzera dopo una ricaduta nell'alcolismo https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Jan Ullrich Froome, pedalata benefica in Florida. Ma che rischio con un alligatore! Insieme a lui era presente anche Bobby Julich, ex corridore statunitense che nel 1998 chiuse terzo nel Tour de France vinto da Marco Pantani davanti a Jan Ullrich. La pedalata di Froome in Florida ...

Jan Ullrich ieri a Villorba da Fausto Pinarello VILLORBA - Jan Ullrich è stato ospite della Cicli Pinarello in fabbrica a Fontane di Villorba. Apparso più in forma che mai dopo il periodo buio passato, l'ex professionista tedesco della Telekom ha trascorso il ...

Jan Ullrich ricoverato in clinica dopo una ricaduta SpazioCiclismo Ex-Radprofi Jan Ullrich in Klinik eingeliefert – zwei Dämpfer sorgten wohl für Rückfall Es war ruhig um Jan Ullrich geworden, nun erlitt er einen Rückfall. Der ehemalige Radprofi wird seitdem in einer Klinik in Mexiko behandelt. München - Lange sah es so aus, als würde sich Jan Ullrich ...

Jan Ullrich ricade nella dipendenza da alcol e droghe: ricoverato in Messico. “Ero sulla strada di Pantani, quasi morto” Jan Ullrich sarebbe stato ricoverato in ospedale in seguito a una ricaduta nella sua dipendenza da alcol e droghe. A riportarlo è stata la Bild, il più importante quotidiano in Germania. L'ex ciclista ...

Insieme a lui era presente anche Bobby Julich, ex corridore statunitense che nel 1998 chiuse terzo nel Tour de France vinto da Marco Pantani davanti a. La pedalata di Froome in Florida ...VILLORBA -è stato ospite della Cicli Pinarello in fabbrica a Fontane di Villorba. Apparso più in forma che mai dopo il periodo buio passato, l'ex professionista tedesco della Telekom ha trascorso il ...Es war ruhig um Jan Ullrich geworden, nun erlitt er einen Rückfall. Der ehemalige Radprofi wird seitdem in einer Klinik in Mexiko behandelt. München - Lange sah es so aus, als würde sich Jan Ullrich ...Jan Ullrich sarebbe stato ricoverato in ospedale in seguito a una ricaduta nella sua dipendenza da alcol e droghe. A riportarlo è stata la Bild, il più importante quotidiano in Germania. L'ex ciclista ...