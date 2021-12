Inter, ecco come vanno le squadre di Inzaghi dopo la sosta (Di martedì 21 dicembre 2021) L'Inter chiuderà al primo posto il girone d'andata e l'anno solare. Andiamo a vedere il rendimento delle squadre del suo allenatore Simone Inzaghi a gennaio dopo la sosta natalizia. Leggi su video.gazzetta (Di martedì 21 dicembre 2021) L'chiuderà al primo posto il girone d'andata e l'anno solare. Andiamo a vedere il rendimento delledel suo allenatore Simonea gennaiolanatalizia.

Advertising

Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD Alle 20.45 appuntamento a San Siro per #InterCagliari ?? Da dove sarete collegati? Ecco do… - Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD In campo questa sera alle 20.45 per #SalernitanaInter ???? Da dove seguirete la partita? Ec… - cmdotcom : #Milan e #Inter, ecco il nuovo stadio da 60-65 mila posti: sì alla Cattedrale di #Populous, ufficialità entro Natal… - EightlinesFc : '21 dicembre giorno più corto dell'anno' Ecco dai che domani gioca l'Inter e sono già in ansiaaaa - Fantacalcio : Inter, Dimarco: 'Rigori e punizioni? Sono importanti, ecco il mio segreto' -