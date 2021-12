Grande Fratello VIP 6: Signorini zittisce Sonia Bruganelli, lei abbandona lo studio arrabbiata (Di martedì 21 dicembre 2021) Quelli che fino a qualche ora fa potevano essere dei semplici rumor, ora si sono tramutati in prove concrete della potenziale antipatia scoppiata fra Alfonso Signorini ed una delle sue due opinioniste del Grande Fratello VIP 6: Sonia Bruganelli. Tutto è andato in onda nel corso della puntata del reality show di Canale Cinque del 20 dicembre 2021: Alfonso Signorini ha concesso l’ennesimo spazio allo squalificato Alex Belli per parlare delle sue vicissitudini amorose e, approfittando del dibattito, il padrone di casa dello show ha ceduto la parola alle due opinioniste per replicare a quanto detto dall’attore di soap. Gli animi si scaldano e Alfonso Signorini sembra non essere intenzionato a mandare avanti la discussione. Decide quindi di zittire prima Alex Belli e poi la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 21 dicembre 2021) Quelli che fino a qualche ora fa potevano essere dei semplici rumor, ora si sono tramutati in prove concrete della potenziale antipatia scoppiata fra Alfonsoed una delle sue due opinioniste delVIP 6:. Tutto è andato in onda nel corso della puntata del reality show di Canale Cinque del 20 dicembre 2021: Alfonsoha concesso l’ennesimo spazio allo squalificato Alex Belli per parlare delle sue vicissitudini amorose e, approfittando del dibattito, il padrone di casa dello show ha ceduto la parola alle due opinioniste per replicare a quanto detto dall’attore di soap. Gli animi si scaldano e Alfonsosembra non essere intenzionato a mandare avanti la discussione. Decide quindi di zittire prima Alex Belli e poi la ...

