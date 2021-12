F1, la classifica dei piloti che hanno causato più ‘danni’ alla squadra. Leclerc e Verstappen tra i più costosi (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra i tanti aspetti che il Mondiale 2021 di F1 ha evidenziato, ve ne è uno che merita attenzione e spesso viene sottovalutato. Il riferimento a quanto le scuderie abbiano dovuto spendere per riparare i danni causati dagli incidenti dei piloti in pista. In un contesto nel quale le spese hanno un peso rilevante, numeri di questo genere non vanno sicuramente trascurati. Legato a questo discorso, emerge una curiosa statistica riportata da Sky Sport (Germania) in cui viene riportata una graduatoria dei piloti che siano costati maggiormente alla propria squadra per i crash. In questa classifica il tedesco Mick Schumacher, figlio del sette volte iridato, è stato quello che ha causato i ‘danni’ maggiori in termini economici alla Haas. Alle ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra i tanti aspetti che il Mondiale 2021 di F1 ha evidenziato, ve ne è uno che merita attenzione e spesso viene sottovalutato. Il riferimento a quanto le scuderie abbiano dovuto spendere per riparare i danni causati dagli incidenti deiin pista. In un contesto nel quale le speseun peso rilevante, numeri di questo genere non vanno sicuramente trascurati. Legato a questo discorso, emerge una curiosa statistica riportata da Sky Sport (Germania) in cui viene riportata una graduatoria deiche siano costati maggiormentepropriaper i crash. In questail tedesco Mick Schumacher, figlio del sette volte iridato, è stato quello che hamaggiori in termini economiciHaas. Alle ...

