Dayane Mello smentisce le molestie a La Fazenda | lo sfogo

Lo sfogo di Dayane Mello

Tanto si è parlato della partecipazione di Dayane Mello a La Fazenda e di quanto accaduto durante la sua permanenza nel reality brasiliano. Tornata alla vita di tutti i giorni la modella ha voluto fare delle precisazioni circa la vicenda legata allo stupro subito (o presunto) nel programma per mano L'articolo proviene da Novella 2000.

