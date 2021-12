C'è aria di Goal in Venezia - Lazio (Di martedì 21 dicembre 2021) Dando un rapido sguardo alla classifica non sembrerebbero esserci dubbi su chi debba conquistare i tre punti al novantesimo. La Lazio al momento ha 11 punti in più del Venezia , un divario enorme che ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 dicembre 2021) Dando un rapido sguardo alla classifica non sembrerebbero esserci dubbi su chi debba conquistare i tre punti al novantesimo. Laal momento ha 11 punti in più del, un divario enorme che ...

Serie A. L'Inter passeggia a Salerno e mette il turbo La partita si svolge nella metà campo salernitana e la logica conseguenza è il goal, che arriva ... Il raddoppio è comunque nell'aria e arriva poco dopo la mezz'ora: Brozovic verticalizza per Dzeko che ...

C'è aria di Goal in Venezia-Lazio Corriere dello Sport.it C'è aria di Goal in Venezia-Lazio Dando un rapido sguardo alla classifica non sembrerebbero esserci dubbi su chi debba conquistare i tre punti al novantesimo. La Lazio al momento ha 11 punti in più del Venezia, un divario enorme che p ...

Cinquanta goal, il flop Europeo, la rottura col Psg: il 2021 di Kylian Mbappé L'anno solare dell'attaccante francese ha visto alternarsi luci e ombre. Tanti goal a segno, ma flop a Euro 2020 e la guerra di nervi con il Paris. A 23 anni appena compiuti, Kylian Mbappé ha già ragg ...

