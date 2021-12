Biagio Antonacci papà per la terza volta: "È nato Carlo" (Di martedì 21 dicembre 2021) 'Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio'. Biagio Antonacci ha annunciato su Instagram la nascita del suo terzo figlio, primo avuto con la compagna Paola Cardinale. A ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 dicembre 2021) 'Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È, mio figlio'.ha annunciato su Instagram la nascita del suo terzo figlio, primo avuto con la compagna Paola Cardinale. A ...

Advertising

IsaeChia : #BiagioAntonacci papà per la terza volta: ecco il nome scelto per il bebè Fiocco azzurro per il cantante e la comp… - zazoomblog : Biagio Antonacci è diventato papà per la terza volta. È nato Carlo - #Biagio #Antonacci #diventato #terza - infoitcultura : Biagio Antonacci papà, fiocco azzurro sui social: è nato Carlo - infoitcultura : Biagio Antonacci papà per la terza volta: è nato il figlio con Paola Cardinale - infoitcultura : Biagio Antonacci, nato il terzo figlio del cantante: si chiama Carlo -