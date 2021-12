Aumento di capitale Juventus: i risultati dell’offerta in borsa. La nota del club (Di martedì 21 dicembre 2021) Aumento di capitale Juventus: i risultati dell’offerta in borsa. Il comunicato ufficiale da parte del club bianconero Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto i risultati dell’offerta in borsa dei diritti inoptati. Di seguito il comunicato del club bianconero. COMUNICATO – «Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 20 dicembre 2021, Juventus Football club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto che, a seguito della vendita nel corso della prima seduta di borsa del 20 dicembre 2021 di tutti i rimanenti 109.700.640 diritti di opzione non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021)di: iin. Il comunicato ufficiale da parte delbianconero Attraverso unapubblicata sul proprio sito ufficiale, laha reso noto iindei diritti inoptati. Di seguito il comunicato delbianconero. COMUNICATO – «Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 20 dicembre 2021,FootballS.p.A. (“” o la “Società”) rende noto che, a seguito della vendita nel corso della prima seduta didel 20 dicembre 2021 di tutti i rimanenti 109.700.640 diritti di opzione non ...

