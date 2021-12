Zingaretti | oggi ordinanza obbligo mascherine all’aperto

Advertising

cjmimun : 'Noi oggi faremo l'ordinanza regionale che introdurra' l'obbligo delle mascherine all'aperto. Una misura preventiva… - CalzolariG : @ErMejoSindaco Da noi - a Colle degli Abeti - è venuto insieme a Zingaretti, l'assessore regionale, il presidente d… - MichelePadova16 : @smartcello @apileri73 @fattoquotidiano Oggi infatti Zingaretti ha cambiato idea e la vuole fare a Magliano, Zingar… - QuelloKeSbrocca : la sinistra italiana è sempre stata refrattaria alla dissidenza interna, tuttavia il vecchio pci un minimo di confr… - SaluteLazio : Oggi il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato in occasione de… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti oggi

'Il governatore- dice ancora l'assessore - introdurrà a breve misure già previste in ... chesi fanno ogni 15 giorni. La questione vera, per evitare soprattutto una maggiore pressione ...Rispetto alle misure che prenderà il Lazio, D'Amato ha sottolineato che 'introdurrà a ... chesi fanno ogni 15 giorni'. 'In Liguria su 30 pazienti in terapia intensiva 24 sono non ...Il progetto di Vitamina G, Futsal 4 All, finanziato dalla Regione Lazio, è realtà: nel quartiere romano di Magliana vince l’inclusione e la parità di genere ...Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme all’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato e il Direttore Generale della Asl di Rieti, Marinella D’Innocenzo hanno presentato lo studio di ...