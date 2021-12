Wanda Nara, ultime bizzarre teorie sul tradimento di Mauro: il calciatore vittima di un incantesimo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sebbene Mauro Icardi e Wanda Nara stiano attraversando un periodo difficile per via di alcuni problemi legali, in Argentina sono ancora al centro del gossip. Si continua a discutere del tradimento del calciatore nei confronti della Nara, rivelato sui social proprio dalla donna. A spiazzare, però, non è tanto il fatto che ancora se ne L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) SebbeneIcardi estiano attraversando un periodo difficile per via di alcuni problemi legali, in Argentina sono ancora al centro del gossip. Si continua a discutere deldelnei confronti della, rivelato sui social proprio dalla donna. A spiazzare, però, non è tanto il fatto che ancora se ne L'articolo

Advertising

zazoomblog : Wanda Nara super sexy in Argentina tra costumi e cocktail - #Wanda #super #Argentina #costumi - LaskaJuventus : @GreenVanilLaura Ma a me sta bene pure Wanda Nara, è una procuratrice, lo può fare e amen. Questo si è scelto prima… - ceskomn : @CorSport Tornate a fare gli articoli su Wanda Nara, siete più credibili - ilmauro85 : RT @tulliocp: @ilmauro85 Domanda: Wanda Nara che antidoto ha somministrato ad Icardi per riprenderselo? - tulliocp : @ilmauro85 Domanda: Wanda Nara che antidoto ha somministrato ad Icardi per riprenderselo? -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara Wanda Nara, incidente ad altissimo tasso erotico: occhio, sbuca il capez*** IPhone in mano, ecco che Wanda Nara torna a mostrarsi sui social. O meglio, non ha mai smesso. Ma ora sono lontane le voci sulla crisi con Mauro Icardi : la coppia è infatti stata recentemente a un passo dal divorzio poiché ...

Wanda Nara sex - bomb in Argentina tra costumi e cocktail Dopo un autunno scoppiettante fatto di colpi di scena (dai presunti tradimenti agli addii passando per account cancellati, cognomi spariti e post eliminati), la coppia Wanda Nara e Mauro Icardi si ...

Wanda Nara, incidente ad altissimo tasso erotico: occhio, sbuca il capez*** LiberoQuotidiano.it Wanda Nara, ultime bizzarre teorie sul tradimento di Mauro: il calciatore vittima di un incantesimo Sebbene Mauro Icardi e Wanda Nara stiano attraversando un periodo difficile per via di alcuni problemi legali, in Argentina sono ancora al centro del ...

Polemica per il catering offerto da Wanda Nara ai giornalisti: “Una vergogna” Qualche giorno fa Wanda Nara ha inaugurato in Argentina il suo primo negozio. "Un sogno che si avvera", ha dichiarato la moglie di Mauro Icardi. Ma dopo la conferenza stampa è nata una polemica in rel ...

IPhone in mano, ecco chetorna a mostrarsi sui social. O meglio, non ha mai smesso. Ma ora sono lontane le voci sulla crisi con Mauro Icardi : la coppia è infatti stata recentemente a un passo dal divorzio poiché ...Dopo un autunno scoppiettante fatto di colpi di scena (dai presunti tradimenti agli addii passando per account cancellati, cognomi spariti e post eliminati), la coppiae Mauro Icardi si ...Sebbene Mauro Icardi e Wanda Nara stiano attraversando un periodo difficile per via di alcuni problemi legali, in Argentina sono ancora al centro del ...Qualche giorno fa Wanda Nara ha inaugurato in Argentina il suo primo negozio. "Un sogno che si avvera", ha dichiarato la moglie di Mauro Icardi. Ma dopo la conferenza stampa è nata una polemica in rel ...