Tragedia Torino | procura dispone autopsia sui corpi dei tre operai

(Di lunedì 20 dicembre 2021) A determinare il crollo della gru non sarebbe stato un improvviso cedimento della strada. E' stato aperto un procedimento per omicidio colposo che, per ora, resta a carico di ...

A determinare il crollo della gru non sarebbe stato un improvviso cedimento della strada. E' stato aperto un procedimento per omicidio colposo che, per ora, resta a carico di ...... ha annunciato che il giorno dei funerali delle tre vittime (dopo l'autopsia) sarà proclamato il lutto cittadino : "Una scelta doverosa rispetto a unache ha ferito in modo profondo" ...Dati non certo stimolanti, quelli che riguardano gli infortuni e le morti sul lavoro nel 2021. Tra gli ultimi dell’anno purtroppo si è aggiunto un incidente a Torino che ha coinvolto anche un cassanes ...Torino, dopo il tragico incidente sul lavoro costato la vita a tre operai la Procura indaga per omicidio colposo. Disposta l'autopsia sui corpi di Roberto Peretto, Marco Pozzetti e ...