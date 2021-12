Sul sito del ministero compare l’insulto al governo sul Pnrr, si escludono hackeraggi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una scritta in caratteri rossi, in calce alla pagina del supplemento della Gazzetta Ufficiale sui criteri che disciplineranno la governance dei finanziamenti derivanti dal Pnrr. Una scritta che, evidentemente, è rimasta online per diverso tempo prima di essere rimossa: soltanto un articolo de Il Tempo ha permesso a chi di dovere di accorgersi della sbavatura. O – a questo punto – del vero e proprio atto di protesta nei confronti del governo. Un commento critico alle linee guida del Pnrr, infatti, è comparso sul sito del ministero delle Infrastrutture. E ora si cercano i responsabili. LEGGI ANCHE > Il Viminale smentisce attacco hacker: «sito irraggiungibile per un problema tecnico» sito del ministero delle Infrastrutture e il commento critico nei ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una scritta in caratteri rossi, in calce alla pagina del supplemento della Gazzetta Ufficiale sui criteri che disciplineranno la governance dei finanziamenti derivanti dal. Una scritta che, evidentemente, è rimasta online per diverso tempo prima di essere rimossa: soltanto un articolo de Il Tempo ha permesso a chi di dovere di accorgersi della sbavatura. O – a questo punto – del vero e proprio atto di protesta nei confronti del. Un commento critico alle linee guida del, infatti, è comparso suldeldelle Infrastrutture. E ora si cercano i responsabili. LEGGI ANCHE > Il Viminale smentisce attacco hacker: «irraggiungibile per un problema tecnico»deldelle Infrastrutture e il commento critico nei ...

