Pranzo di Natale no problem con SlowChef, ordini entro il 23 dicembre, consegna a domicilio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una valida alternativa al consumo fuori da casa: il Pranzo delle feste fra il calore delle mura domestiche che libera dall'incombenza della spesa, dalle sale affollate e dalle lunge preparazioni Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una valida alternativa al consumo fuori da casa: ildelle feste fra il calore delle mura domestiche che libera dall'incombenza della spesa, dalle sale affollate e dalle lunge preparazioni

Advertising

repubblica : Covid, le regole per il pranzo di Natale: 'A tavola solo parenti con il Green Pass' [di Elena Dusi] - MediasetTgcom24 : Austria: pranzo di Natale solo per gli immunizzati, No vax in lockdown #Covid - SalaLettura : RT @SiciliaPreziosa: Per le festività di #Natale andiamo a scoprire cosa si mangia in #Sicilia con il #menu della vigilia e del pranzo...ht… - bar1_bruno : RT @boni_castellane: Il lettore di Repubblica organizza il pranzo di Natale secondo le norme. - rcggames : 18. Passerai il pranzo e/o cena di natale/vigilia a casa o al ristorante? -