Occhio all' email-truffa su Omicron | sottrae credenziali bancarie e dati sensibili

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 dicembre 2021) “In allegato potete trovare la fattura Proforma. Si prega di notare che il governo ha implementato nuove normative per arginare la diffusione della varianteCOVID-19. I documenti finali saranno inviati dopo la conferma definitiva delle informazioni in allegato”. È il testo che si legge nella mailche proprio in questi giorni ha iniziato a colpire diversi Paesi europei, tra cui l’Italia. Come riporta il Corriere della Sera, la frode si è diffusa inizialmente in Asia e avviene per posta elettronica. Per attirare ere gli utenti fa leva su un tema delicato e di stretta attualità come quello della variante. Il malware, come riferiscono i ricercatori del Bitdefender Antispam Lab, è in grado di rubaree altre informazioni ...