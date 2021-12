Nio ET5 - La cinese sfida la Model 3 e dichiara 1 000 km di autonomia

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ino occasione del Nio Day di Suzhoua, la Nio ha presentato la ET5, una berlina lunga 4,79 metri che va ad affiancare ili elettrici già a listino e che sarà disponibile a partire da settembre 2022. Il benchmark di quest'auto è chiaramente la Tesla3, come dimostra l'impostazione della vettura e la categoria di appartenenza, mentre il design è figlio della stessa filosofia applicata alla sorella maggiore ET7. In Cina sarà offerta a partire da 258.000 RMB (pari a circa 35.900 euro) con una formula di noleggio per le batterie, per le quali sono previste sul territorio 1.300 stazioni per la sostituzione rapida in alternativa ai 16 mila punti di ricarica. Nel 2022, la ET5 sarà introdotta anche in Germania, Olanda, Svezia e Danimarca. Disegnata per integrare i sensori. Dietro a linee semplici e definite si nascondono due caratteristiche ...