Mattarella: “Ultima occasione in cui mi rivolgo ad ambasciatori” (Di lunedì 20 dicembre 2021) È “l’Ultima occasione in cui posso rivolgermi alla vostra comunità”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, formulando gli auguri per le prossime festività alle ambasciatrici e agli ambasciatori riuniti alla Farnesina per la quattordicesima Conferenza. “La coesione fra le democrazie liberali rimane priorità e costituisce il nucleo attorno al quale rafforzare un ampio e stretto raccordo tra i Paesi a ordinamento democratico” dell’Unione europea, ha detto Mattarella. “La difesa dei valori liberal-democratici e dello Stato di diritto all’interno del nostro Continente e fuori di esso – a cominciare da quel principio cardine della costruzione europea rappresentato dal primato del diritto comunitario – è, in questo senso, essenziale. Sono valori – ha rimarcato il capo dello ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 dicembre 2021) È “l’in cui posso rivolgermi alla vostra comunità”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, formulando gli auguri per le prossime festività alle ambasciatrici e agliriuniti alla Farnesina per la quattordicesima Conferenza. “La coesione fra le democrazie liberali rimane priorità e costituisce il nucleo attorno al quale rafforzare un ampio e stretto raccordo tra i Paesi a ordinamento democratico” dell’Unione europea, ha detto. “La difesa dei valori liberal-democratici e dello Stato di diritto all’interno del nostro Continente e fuori di esso – a cominciare da quel principio cardine della costruzione europea rappresentato dal primato del diritto comunitario – è, in questo senso, essenziale. Sono valori – ha rimarcato il capo dello ...

Advertising

Gazzettino : #mattarella e il #congedo davanti agli ambasciatori: «È l’ultima occasione per farvi gli auguri» - ItaliaOggi : Mattarella agli ambasciatori: questà è la mia ultima occasione per salutarvi - Italia_Notizie : Mattarella si congeda: 'È l'ultima volta in cui parlo agli ambasciatori' - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #mattarella e il #congedo davanti agli ambasciatori: «È l’ultima occasione per farvi gli auguri» - ilmessaggeroit : #mattarella e il #congedo davanti agli ambasciatori: «È l’ultima occasione per farvi gli auguri» -