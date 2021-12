Marcello Pera: "Io tra i candidati al Quirinale? Se smentisco confermo" (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Nessuno può imporre o farsi imporre qualcuno da nessuno”, ma il centrodestra “ha cominciato bene” la corsa al Quirinale “chiedendo un tavolo per tutti e rivendicando il peso determinante che ha”. A parlare, in un’intervista a Libero, è Marcello Pera, uno dei nomi che circolano di più in area di centrodestra per la Presidenza della Repubblica. “Pensi al malcapitato che si trova l’etichetta di candidato sul collo - commenta l’ex presidente del Senato, che contesta il sistema di elezione del capo dello Stato e ne auspica l’elezione diretta - Se smentisce, conferma. Se conferma, esce dal novero dei candidati”. Chi sta facendo un pensierino al Colle è Silvio Berlusconi. “Diamo merito a Berlusconi di aver violato una regola un po’ farisea - spiega Pera - per cui alla Presidenza della Repubblica non ci si ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Nessuno può imporre o farsi imporre qualcuno da nessuno”, ma il centrodestra “ha cominciato bene” la corsa al“chiedendo un tavolo per tutti e rivendicando il peso determinante che ha”. A parlare, in un’intervista a Libero, è, uno dei nomi che circolano di più in area di centrodestra per la Presidenza della Repubblica. “Pensi al malcapitato che si trova l’etichetta di candidato sul collo - commenta l’ex presidente del Senato, che contesta il sistema di elezione del capo dello Stato e ne auspica l’elezione diretta - Se smentisce, conferma. Se conferma, esce dal novero dei”. Chi sta facendo un pensierino al Colle è Silvio Berlusconi. “Diamo merito a Berlusconi di aver violato una regola un po’ farisea - spiega- per cui alla Presidenza della Repubblica non ci si ...

