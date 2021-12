“L’ha fatto a malapena…”: Donnarumma-Navas, il commento dalla Costarica (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ad una svolta il dualismo tra Donnarumma e Navas, in difficoltà dopo l’errore commesso nel penultimo turno di campionato. Rischia di costare caro a Keylor Navas l’errore commesso il 4 dicembre nella sfida contro il Lens, costato al Paris Saint Germain la vittoria. L’ex Real Madrid, rimasto in panchina nell’ultimo turno di campionato, è tornato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ad una svolta il dualismo tra, in difficoltà dopo l’errore commesso nel penultimo turno di campionato. Rischia di costare caro a Keylorl’errore commesso il 4 dicembre nella sfida contro il Lens, costato al Paris Saint Germain la vittoria. L’ex Real Madrid, rimasto in panchina nell’ultimo turno di campionato, è tornato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

lucianonobili : «Un anno fa abbiamo aperto la crisi e ci hanno criticato tutti. Oggi tutti si rendono conto che aver aperto quella… - myrtamerlino : C'è aria di nuove restrizioni per fermare la corsa di #Omicron. L’auspicio è che stavolta questi ulteriori sacrific… - carlosibilia : L'ipotesi di un #tamponeobbligatorio per i vaccinati, per accedere a luoghi al chiuso come teatri e cinema, sarebbe… - NovareseVolante : Per Donati invece il fallo di Giroud rientra nel famoso protocollo dove l'arbitro ha deciso e il VAR non doveva int… - p4dme : @FrancSottobosco Mia mamma ha 83 anni è in Italia e non ha ancora ottenuto il booster, io meno di 60 e l’ho fatto 8 giorni fa a Lugano. -

Ultime Notizie dalla rete : L’ha fatto L'Italia non ha ancora fatto i conti con la sua storia La Repubblica