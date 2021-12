Lazio, Peruzzi durissimo: “Lotito ha mille pregi, ma è supponente e si crede unto dal Signore” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Intervenuto a RadioSei, Angelo Peruzzi, ex club manager della Lazio, sferra un duro attacco al presidente della società biancoceleste Claudio Lotito. L’ex portiere ha parlato del suo addio alla Lazio e anche di stretta attualità: “Dei giocatori che sono andati via dalla cena di Natale ho saputo, ma dicono che non era fatto di proposito. Mi sembra strano che i giocatori si alzino e vadano via, non è cortese. Con Peruzzi se ne sarebbero andati alle 9 invece che alle 11 (ride, ndr). Una cosa del genere mi avrebbe fatto arrabbiare parecchio. Penso che non sarebbe successa comunque”. E alla domanda: “È possibile un suo ritorno?”, risponde così: “Non ci sarà mai la possibilità di un ritorno, ma non da parte mia, ma da parte del presidente Lotito: è l’ultima cosa che pensa. Lui ha diecimila ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Intervenuto a RadioSei, Angelo, ex club manager della, sferra un duro attacco al presidente della società biancoceleste Claudio. L’ex portiere ha parlato del suo addio allae anche di stretta attualità: “Dei giocatori che sono andati via dalla cena di Natale ho saputo, ma dicono che non era fatto di proposito. Mi sembra strano che i giocatori si alzino e vadano via, non è cortese. Conse ne sarebbero andati alle 9 invece che alle 11 (ride, ndr). Una cosa del genere mi avrebbe fatto arrabbiare parecchio. Penso che non sarebbe successa comunque”. E alla domanda: “È possibile un suo ritorno?”, risponde così: “Non ci sarà mai la possibilità di un ritorno, ma non da parte mia, ma da parte del presidente: è l’ultima cosa che pensa. Lui ha diecimila ...

Advertising

Daniele85124454 : @errera_luca Non so che pensare.Da una parte sono contento perché da uno pezzo di pane come Peruzzi può uscire solo… - sportface2016 : #Lazio, #Peruzzi durissimo contro #Lotito - FMonderna : Il famigerato ambiente Lazio a Tafazzi je fa na pippa. #sslazio #peruzzi - ssimon1900 : @Il__Boccia @Max_883 Ma io lo sfogo di Peruzzi lo capisco, ma non penso che abbia ragione. La Lazio ha più programm… - Luca_Twitte : Peruzzi: 'Alla Lazio non contavo niente, decidono tutto in due' ?@robertorao? uscite dalla bolla! -