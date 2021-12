JBL: “Una volta Vince McMahon minacciò di licenziare Michael Cole per un errore al commento” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nel corso degli anni Vince McMahon si è costruito la fama del boss molto duro con i suoi dipendenti, poco propenso a perdonare anche il minimo errore e pronto a farlo notare con metodi non proprio amichevoli. Si racconta spesso della furia del chairman nella gorilla position o nel backstage durante la messa in onda degli show, momenti che vive con molta enfasi e durante i quali il malcapitato di turno che commette un errore non passa proprio dei bei 5 minuti. Uno di questi episodi è stato raccontato recentemente da JBL durante un Q&A, ancora una volta viene fuori la versione di un McMahon furibondo ma capace di ricomporsi nel giro di pochi attimi. “Cole disse proprio quello che non doveva dire” Abbastanza divertente l’aneddoto raccontato da JBL che ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nel corso degli annisi è costruito la fama del boss molto duro con i suoi dipendenti, poco propenso a perdonare anche il minimoe pronto a farlo notare con metodi non proprio amichevoli. Si racconta spesso della furia del chairman nella gorilla position o nel backstage durante la messa in onda degli show, momenti che vive con molta enfasi e durante i quali il malcapitato di turno che commette unnon passa proprio dei bei 5 minuti. Uno di questi episodi è stato raccontato recentemente da JBL durante un Q&A, ancora unaviene fuori la versione di unfuribondo ma capace di ricomporsi nel giro di pochi attimi. “disse proprio quello che non doveva dire” Abbastanza divertente l’aneddoto raccontato da JBL che ...

