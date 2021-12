Draghi aspetta i nuovi dati su Omicron, poi decisione su stretta di Natale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Mario Draghi aspetta gli ultimi dati aggiornati sulla pandemia e la diffusione della variante Omicron in Italia, ma sembra ormai scontato che giovedì il governo deciderà una "stretta" delle misure contro il Covid, in vista delle festività di Natale e Capodanno. Il premier ne ha parlato oggi nel corso della conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha elogiato l'Italia come "esempio luminoso" da seguire per la campagna vaccinale. Complimenti graditi da Draghi, per il quale però "ancora c'è da lavorare e da essere attenti". I dati, del resto, sono ancora in crescita. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono stati 16.213, con 137 decessi (+40) e un tasso di positività in crescita al 4,8% (+0,5%). Per questo giovedì ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 20 dicembre 2021) Mariogli ultimiaggiornati sulla pandemia e la diffusione della variantein Italia, ma sembra ormai scontato che giovedì il governo deciderà una "" delle misure contro il Covid, in vista delle festività die Capodanno. Il premier ne ha parlato oggi nel corso della conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha elogiato l'Italia come "esempio luminoso" da seguire per la campagna vaccinale. Complimenti graditi da, per il quale però "ancora c'è da lavorare e da essere attenti". I, del resto, sono ancora in crescita. Nelle ultime 24 ore icontagiati sono stati 16.213, con 137 decessi (+40) e un tasso di positività in crescita al 4,8% (+0,5%). Per questo giovedì ...

