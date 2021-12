Così la liturgia del terrore ci fa accettare un regime poco democratico (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lunedì scorso, ospite di Agorà, in onda la mattina su Rai3, Federico Rampini ha espresso un concetto sul quale mi trovo piuttosto d’accordo. Sul tema delle restrizioni che un po’ ovunque sono state adottate per contenere il Covid-19, il noto giornalista ha detto, in sintesi, che in tal modo i vari governi democratici hanno potuto sperimentare fino a dove era possibile spingersi. E una volta compreso che non era praticabile sul piano del consenso andare oltre, molti di essi si sono fermati e, spesso, sono tornati sui propri passi. Tutto questo poi, ha aggiunto Rampini, senza considerare gli enormi costi sociali, economici e psicologici determinati dalle stesse restrizioni. In tal senso, occorre aggiungere, qualunque partito che abbia una vocazione di governo tende per ovvie ragioni ad essere il più possibile inclusivo. Ciò lo spinge a trovare sempre validi elementi di mediazione, in ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lunedì scorso, ospite di Agorà, in onda la mattina su Rai3, Federico Rampini ha espresso un concetto sul quale mi trovo piuttosto d’accordo. Sul tema delle restrizioni che un po’ ovunque sono state adottate per contenere il Covid-19, il noto giornalista ha detto, in sintesi, che in tal modo i vari governi democratici hanno potuto sperimentare fino a dove era possibile spingersi. E una volta compreso che non era praticabile sul piano del consenso andare oltre, molti di essi si sono fermati e, spesso, sono tornati sui propri passi. Tutto questo poi, ha aggiunto Rampini, senza considerare gli enormi costi sociali, economici e psicologici determinati dalle stesse restrizioni. In tal senso, occorre aggiungere, qualunque partito che abbia una vocazione di governo tende per ovvie ragioni ad essere il più possibile inclusivo. Ciò lo spinge a trovare sempre validi elementi di mediazione, in ...

