Corsport: non c’è più un Napoli uno e un Napoli due (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Napoli vince a Milano 1-0, il commento di Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport: È la vittoria di Spalletti e insieme la prova di quanto sia cresciuto il Napoli nelle sue mani. La squadra che sbanca San Siro risolve l’interrogativo, sollevato dagli infortuni, su chi siano gli azzurri titolari. Non c’è più un Napoli uno e un Napoli due. Poiché Elmas sta a Insigne come Lozano a Politano, come Lobotka a Fabian Ruiz, Juan Jesus a Rrahmani, e Rrahmani a Koulibaly. Tutti stanno a tutti, ciascuno interpreta il ruolo con la stessa umiltà, concentrazione e maturità tattica. Qualità che fanno sfumare le differenze tecniche e atletiche dei singoli. È il risultato di un lavoro enorme. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilvince a Milano 1-0, il commento di Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport: È la vittoria di Spalletti e insieme la prova di quanto sia cresciuto ilnelle sue mani. La squadra che sbanca San Siro risolve l’interrogativo, sollevato dagli infortuni, su chi siano gli azzurri titolari. Non c’è più ununo e undue. Poiché Elmas sta a Insigne come Lozano a Politano, come Lobotka a Fabian Ruiz, Juan Jesus a Rrahmani, e Rrahmani a Koulibaly. Tutti stanno a tutti, ciascuno interpreta il ruolo con la stessa umiltà, concentrazione e maturità tattica. Qualità che fanno sfumare le differenze tecniche e atletiche dei singoli. È il risultato di un lavoro enorme. L'articolo ...

