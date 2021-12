Borsa:Milano prosegue in profondo rosso,pesano banche e auto (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Borsa di Milano ( - 2,2%) prosegue in netto calo, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati torna la paura per la variante Omicron del coronavirus e le eventuali misure di contenimento ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ladi( - 2,2%)in netto calo, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati torna la paura per la variante Omicron del coronavirus e le eventuali misure di contenimento ...

