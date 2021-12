Bastano tre settimane di mascherina Ffp2. È la ricetta di Crisanti per evitare il lockdown. “Arriveremo alle prime settimane di gennaio con livelli di trasmissione elevata” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tre settimane di mascherina Ffp2, per evitare il lockdown e fermare l’avanzata della variante Omicron. È quanto propone il microbiologo all’Università di Padova, Andrea Crisanti. “Non credo – ha detto a Tgr Leonardo – che vi siano misure in grado di mitigare i contagi fino dopo Natale. Arriveremo alle prime settimane di gennaio con livelli di trasmissione elevata”. “Se vogliamo evitare il lockdown – ha aggiunto l’esperto – dovremo mettere in campo una misura innovativa, mai provata prima, che ha un effetto pauroso sull’indice di trasmissione: mettiamoci tutti quanti, e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tredi, perile fermare l’avanzata della variante Omicron. È quanto propone il microbiologo all’Università di Padova, Andrea. “Non credo – ha detto a Tgr Leonardo – che vi siano misure in grado di mitigare i contagi fino dopo Natale.dicondi”. “Se vogliamoil– ha aggiunto l’esperto – dovremo mettere in campo una misura innovativa, mai provata prima, che ha un effetto pauroso sull’indice di: mettiamoci tutti quanti, e ...

Advertising

ladyonorato : Annuncio Pfizer venerdì 17 dicembre: 'per i bambini under 5, non bastano due dosi. Saranno sottoposti a tre inocula… - borghi_claudio : Per i neonati due non bastano. Bisogna fargliene tre per vedere se funziona contro una malattia che non gli farebbe… - fcolarieti : Bastano tre settimane di mascherina Ffp2. È la ricetta di Crisanti per evitare il lockdown. “Arriveremo alle prime… - direttorissimo : @EForenzi bastano tre parole. ma se mi lasci scritto 'revisione offerta 12234 per cliente X' e io la ho revisionat… - nexusSEI_6 : @bensiandrea @LaStampa Le parole non servono. Bastano tre sinapsi per capire che è una frottola -