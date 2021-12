Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - gianlu_79 : RT @bubinoblog: BALLANDO CON IL BOTTO: FINALE DI SHOW PIÙ VISTA D'AUTUNNO E RECORD ASSOLUTO SOCIAL - bubinoblog : BALLANDO CON IL BOTTO: FINALE DI SHOW PIÙ VISTA D'AUTUNNO E RECORD ASSOLUTO SOCIAL -

Ultime Notizie dalla rete : BALLANDO CON

Il Fatto Quotidiano

Arisa ha vinto insieme a Vito Coppola la 16edizione del programma del sabato sera di Rai 1,le stelle . "Non me l'aspettavo", sono state le prime parole a caldo della cantante lucana visibilmente emozionata. Seconda è arrivata, Bianca Gascoigne , terzi a pari merito Morgan e ...Arisa ha vinto. E, adesso, si gode l'ennesimo successo: ale stelle per lei è stato un trionfo vero e proprio. Ma lo è stato anche per Milly Carlucci, che ha raggiunto il 28% di share. 'È una grande soddisfazione quando ti premiano per qualcosa ...Al terzo posto la coppia formata da Morgan e Alessandra Tripoli, mentre il Premio Giuria speciale è stato assegnato a Sabrina Salerno che, nonostante una rumba davvero emozionante, non riesce a strapp ...L’evidente complicità tra la cantante e il suo insegnante di ballo, in questi mesi non è passata di certo inosservata. Poi quando mi sono accorta che la relazione con Vito stava diventando più intensa ...