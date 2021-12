Altro che scrub! Per un viso liscio e luminoso ecco l’ingrediente top! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Avere un viso liscio e luminoso è il desiderio di ogni donna, soprattutto perché permette di sfoggiare un look acqua e sapone senza ricorrere ad un makeup troppo marcato. Per tutte coloro non amano particolarmente lo scrub, ecco un ingrediente che vi regalerà una pelle nuova. A qualsiasi età si può desiderare una bella pelle L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 20 dicembre 2021) Avere unè il desiderio di ogni donna, soprattutto perché permette di sfoggiare un look acqua e sapone senza ricorrere ad un makeup troppo marcato. Per tutte coloro non amano particolarmente lo scrub,un ingrediente che vi regalerà una pelle nuova. A qualsiasi età si può desiderare una bella pelle L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

AlbertoBagnai : Che indecorosa farsa! Che personaggi inadeguati, se non ad altro, almeno ai tempi! Non sanno che esistono i social,… - chetempochefa : “I miei due figli (di 8 e 10 anni) poche ore fa hanno avuto la prima dose. Questa materia così delicata non lascia… - Ruffino_Lorenzo : Ma perché dopo quasi due anni si fanno ancora i confronti tra un giorno e l'altro e ogni domenica si scrive che i c… - JP_Escobar18 : RT @Paolo3_P: Forse non ci rendiamo conto, ma questi hanno vietato alle persone di andare a lavorare perché non si sono prese un farmaco ch… - SCaronti : RT @Paolo3_P: Forse non ci rendiamo conto, ma questi hanno vietato alle persone di andare a lavorare perché non si sono prese un farmaco ch… -