Alberto Matano ancora in quarantena: La vita in diretta torna domani (Di lunedì 20 dicembre 2021) Salta la puntata breve de La vita in diretta prevista per oggi, 20 dicembre 2021. Da palinsesto infatti, il programma condotto da Alberto Matano, sarebbe dovuto andare in onda in versione ridotta, per via degli auguri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dello speciale del TG 1 che andrà in onda intorno alle 17,25 su Rai 1. Come saprete però Alberto Matano da venerdì sera è in quarantena, perchè entrato in contatto con una persona positiva. Il conduttore sta bene, lo ha ribadito anche nella diretta di Ballando con le stelle di sabato sera. Non ha presenziato neppure nel programma di Rai 1 che da ottobre lo ha visto protagonista con i suoi tesoretti. E’ il regolamento anti covid e va chiaramente rispettato anche se Matano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 dicembre 2021) Salta la puntata breve de Lainprevista per oggi, 20 dicembre 2021. Da palinsesto infatti, il programma condotto da, sarebbe dovuto andare in onda in versione ridotta, per via degli auguri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dello speciale del TG 1 che andrà in onda intorno alle 17,25 su Rai 1. Come saprete peròda venerdì sera è in, perchè entrato in contatto con una persona positiva. Il conduttore sta bene, lo ha ribadito anche nelladi Ballando con le stelle di sabato sera. Non ha presenziato neppure nel programma di Rai 1 che da ottobre lo ha visto protagonista con i suoi tesoretti. E’ il regolamento anti covid e va chiaramente rispettato anche se...

