Abbattute tutte le strutture abusive: la spiaggia delle dune di Passoscuro torna libera (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fiumicino – Si è conclusa oggi, con la demolizione dell'ultimo dei 13 manufatti abusivi che ne deturpavano il paesaggio, l'opera di riqualificazione dell'area naturalistica delle dune di Passoscuro. Conclusa anche la demolizione delle strutture abusive e il recupero della spiaggia presso l'ex stabilimento La Rivetta sul Lungomare di Levante a Fregene. "Questa di oggi – spiega il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – è l'ultima demolizione che facciamo in questa zona delle dune di Passoscuro. In tutto erano 13 le costruzioni abusive che ne deturpavano il paesaggio, in una delle aree naturalistiche più belle del nostro territorio, all'interno della Riserva statale del litorale romano.

