A Capodanno Capri chiude, niente luci in piazzetta (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - La piazzetta illuminata a giorno, la musica e i tappi di champagne che saltano, un ricordo. Sarà un Capodanno di chiusure e senza quasi turisti per Capri. Dopo gli ottimi risultati ottenuti in estate, sulla scia della campagna di vaccinazione e del riconoscimento 'Covid-free', l'isola azzurra guardava alle festività natalizie con la speranza di consolidare la ripartenza e tornare ai fasti pre-pandemia. E invece le aspettative degli operatori del settore si sono infrante contro l'onda lunga del virus. niente sold-out per gli alberghi e le strutture ricettive, che serrano i battenti completamente in attesa di tempi migliori, quelli in cui la clientela internazionale può tornare a viaggiare senza quarantene o veti. Una decisione, precisa all'AGI il presidente di Federalberghi Capri, Sergio ... Leggi su agi (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - Lailluminata a giorno, la musica e i tappi di champagne che saltano, un ricordo. Sarà undi chiusure e senza quasi turisti per. Dopo gli ottimi risultati ottenuti in estate, sulla scia della campagna di vaccinazione e del riconoscimento 'Covid-free', l'isola azzurra guardava alle festività natalizie con la speranza di consolidare la ripartenza e tornare ai fasti pre-pandemia. E invece le aspettative degli operatori del settore si sono infrante contro l'onda lunga del virus.sold-out per gli alberghi e le strutture ricettive, che serrano i battenti completamente in attesa di tempi migliori, quelli in cui la clientela internazionale può tornare a viaggiare senza quarantene o veti. Una decisione, precisa all'AGI il presidente di Federalberghi, Sergio ...

