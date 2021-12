Variante Omicron, Speranza: “Non ancora diffusa in Italia, mantenere vantaggio” (Di domenica 19 dicembre 2021) “La Variante Omicron in Italia non è ancora diffusa in modo significativo. Abbiamo un vantaggio e dobbiamo mantenerlo”. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, si esprime così sull’emergenza covid, con i rischi legati alla Variante Omicron. Giovedì 23 dicembre si riunisce la cabina di regia, che potrebbe adottare ulteriori misure per contrastare la crescita dei contagi. “C’è una situazione non semplice a livello Italiano ed europeo, anche se i nostri contagi quotidiani sono un terzo rispetto a quelli della Gran Bretagna e circa la metà rispetto a quelli di Francia e Germania. C’è una crescita significativa piuttosto costante nelle ultime settimane, se continua così può rischiare di mettere in difficoltà le ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 dicembre 2021) “Lainnon èin modo significativo. Abbiamo une dobbiamo mantenerlo”. Il ministro della Salute, Roberto, si esprime così sull’emergenza covid, con i rischi legati alla. Giovedì 23 dicembre si riunisce la cabina di regia, che potrebbe adottare ulteriori misure per contrastare la crescita dei contagi. “C’è una situazione non semplice a livellono ed europeo, anche se i nostri contagi quotidiani sono un terzo rispetto a quelli della Gran Bretagna e circa la metà rispetto a quelli di Francia e Germania. C’è una crescita significativa piuttosto costante nelle ultime settimane, se continua così può rischiare di mettere in difficoltà le ...

