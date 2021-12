Traffico Roma del 19-12-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben Trovati al primo appuntamento della giornata pocoin queste prime ore di domenica 19 dicembre e come ogni domenica per le celebrazioni dell’Angelo simpatica limitazioni alla sosta e possibili chiusure sulle strade attorno alla Basilica di San Pietro consueta pedonalizzazione festiva poi di via dei Fori Imperiali deviazioni per le linee di bus che vi transitano nei municipi pari oggi torna il quartiere non è una discarica per la raccolta straordinaria dei rifiuti con ecostazioni in vari luoghi della città mentre nell’ambito del piano di Natale della mobilità Anche oggi le ZTL diurne di centro che tridente osserveranno un orario più lungo obero quello normalmente in vigore da lunedì al venerdì centro dalle 630 alle 18 Tridente dalle 6:30 alle 19 bene da Massimo vecchi e per il momento è tutto ma per i dettagli di ...