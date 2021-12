Sci alpino, Sofia Goggia trionfa in Val d’Isere: “Uno dei super-G più belli della mia vita” (Di domenica 19 dicembre 2021) “Penso di aver disputato uno dei superG più belli e più morbidi della mia vita: molto scolastico, però molto efficace dove dovevo creare velocità che era la parte del bosco”. Queste le parole di una strepitosa Sofia Goggia dopo aver vinto anche il super-G in Val d’Isere: “Sono un po’ perplessa per la partenza, perché 2 decimi in 5 secondi è veramente qualcosa che mi lascia perplessa alla luce di come ho lavorato sulle partenze: so che è il mio punto debole ma è comunque tanto. Ho fatto una buona gara da metà in giù, come ieri. Una bella prestazione di squadra: Federica Brignone ha sciato veramente fortissimo fino a metà, poi ha sbagliato leggermente in una curva che le ha tolto velocità, mentre Elena Curtoni sta confermando la sua sciata solida, con ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) “Penso di aver disputato uno deiG piùe più morbidimia: molto scolastico, però molto efficace dove dovevo creare velocità che era la parte del bosco”. Queste le parole di una strepitosadopo aver vinto anche il-G in Val: “Sono un po’ perplessa per la partenza, perché 2 decimi in 5 secondi è veramente qualcosa che mi lascia perplessa alla luce di come ho lavorato sulle partenze: so che è il mio punto debole ma è comunque tanto. Ho fatto una buona gara da metà in giù, come ieri. Una bella prestazione di squadra: Federica Brignone ha sciato veramente fortissimo fino a metà, poi ha sbagliato leggermente in una curva che le ha tolto velocità, mentre Elena Curtoni sta confermando la sua sciata solida, con ...

