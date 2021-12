Riforma processo civile: legge delega in vigore dal 24 dicembre (Di domenica 19 dicembre 2021) Annamaria Villafrate - Riforma del processo civile, legge delega in vigore dal 24 dicembre: ecco le misure più importanti della legge delega destinata a tagliare i tempi del processo civile. Leggi su studiocataldi (Di domenica 19 dicembre 2021) Annamaria Villafrate -delindal 24: ecco le misure più importanti delladestinata a tagliare i tempi del

Advertising

zazoomblog : Riforma processo civile: legge delega in vigore dal 24 dicembre - #Riforma #processo #civile: #legge - AntoninoArconte : A me, francamente, sembra tutta gazzosa! Sulla fatiscenza morale del materiale umano non si fa nulla ed invece è i… - CleideFurlani : RT @eferragina: Webinar: Il processo tributario - riforma, casi, problemi - eferragina : Webinar: Il processo tributario - riforma, casi, problemi - Taxdailynews : Webinar: Il processo tributario – riforma, casi, problemi -